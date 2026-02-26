Военный на пикапе сбил 22-летнюю жительницу Костополя и скрылся.

Изначально о ДТП сообщила Полиция Ровенской области на своей странице в Фейсбуке.

"18 февраля, около 19 часов в полицию поступило сообщение, что у дороги на улице Героев Крут лежит неизвестная женщина без сознания. Следственно-оперативная группа на месте происшествия обнаружила разбросанные вещи потерпевшей и имеющиеся обломки от автомобиля, что могло свидетельствовать о дорожно-транспортном происшествии. Пострадавшей оказалась 22-летняя костопольчанка. Её госпитализировали в состоянии комы, с закрытой черепно-мозговой травмой, рваной раной ноги, ушибами и ссадинами", – говорится в сообщении.

По информации местных телеграм-каналов, несмотря на усилия медиков, женщина умерла.

"20 февраля полицейские Костополя совместно с работниками управления уголовного розыска и отдела уголовного анализа установили лицо, причастное к преступлению: им оказался служащий в ВСУ 35-летний местный житель. В ходе следствия правоохранители выяснили, что водитель пытался скрыть следы преступления: принадлежащий ему пикап Mitsubishi L200 полицейские обнаружили в Сумской области", – добавляют в районной полиции Ровенщины.

На днях окружной прокурор Львовщины сбил двоих детей, один из которых погиб на месте.

Ранее в Ровенской области поймали дезертира, который угнал авто и отстреливался от полиции.