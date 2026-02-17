Суд уменьшил залог с почти 120 миллионов гривен до почти 20 миллионов для бывшего судьи Макаровского районного суда Алексея Тандыра, которого судят за совершение смертельного ДТП в 2023 году, в результате которого на блокпосту погиб 22-летний нацгвардеец.

Об этом в комментарии украинским СМИ сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Решение было вынесено 17 февраля Киевским апелляционным судом.

По словам представителя прокуратуры, суд рассматривал апелляции её собственный и защиты Тандыра. Прокуроры настаивали на возвращении меры пресечения в виде ареста без права залога, тогда как сам Тандыр просил выпустить его под личное обязательство, а его адвокаты - полностью отменить меру пресечения.

В итоге суд оставил экс-судье меру пресечения в виде содержания под стражей с правом залога, но снизил его сумму с 119 млн 880 тыс. грн до 19 млн 968 тыс. грн.

Напомним, Тандыр на автомобиле "Лексус", двигаясь по проспекту Берестейскому, насмерть сбил 23-летнего военнослужащего. При этом судья был пьян.

Недавно стало известно, что Тандыр получит €2100 компенсации за содержание под стражей без определения залога, что нарушило европейские стандарты свободы и безопасности, а также ещё €250 на судебные издержки, которые ему должна выплатить Украина.