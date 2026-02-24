Смертельное ДТП во Львовской области совершил прокурор Шептицкой окружной прокуратуры Руслан Кульчицкий из Самборского района.

Об этом в своём телеграм-канале сообщает закарпатский журналист Виталий Глагола.

По сведениям его источников, водитель автомобиля Skoda Octavia, двигаясь со стороны Жолквы в направлении Львова, совершил наезд на двоих детей, переходящих дорогу по пешеходному переходу.

Мальчик десяти лет - в больнице, 14-летняя девочка погибла на месте, уточнил журналист.

Ранее в Полтавской области пьяный полицейский сбил насмерть двух 17-летних сестёр, которые шли по обочине дороги.

От полученных травм оба подростка скончались на месте. Правоохранитель сначала скрылся с места ДТП, но потом вернулся.

Также стало известно, что украинский бизнесмен, у которого сгорел отель в Куршевеле, насмерть сбил человека под Житомиром.

"<...> Сообщаю, что я не был уставший, не употреблял никаких запрещенных водителям веществ, что и подтвердила медицинская экспертиза на месте, и не нарушал никаких правил," – прокомментировал инцидент Игорь Мазепа.