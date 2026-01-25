В Ужгородском районе на Закарпатье из-за гололеда перевернулся микроавтобус с детьми.

Об этом сообщила пресс-служба Закарпатского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф на своей странице в Facebook.

Из-за обледенения трассы между Перечином и Заречино перевернулся микроавтобус Mercedes Sprinter, везший детей из Киева на Закарпатье на отдых.

"Всего пострадали семь человек: шестеро детей в возрасте от 8 до 14 лет и одна женщина. Одного мальчика с травмами средней степени тяжести госпитализировали в Мукачевскую областную детскую больницу. Другие участники инцидента доставлены в медицинские учреждения г. Ужгород для дополнительного обследования. На данный момент угрозы жизни пациентов нет, их состояние стабильное. Обстоятельства и причины ДТП в настоящее время устанавливают правоохранительные органы", - заявили в ЗЦЭМП МК.

Ранее мы сообщали, что на территории Словакии опрокинулся автобус, перевозивший граждан Украины.

До этого в Словении микроавтобус с украинцами попал в ДТП, где погибли несколько человек.