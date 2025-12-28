В Польше в ДТП погибли шесть человек, пятеро из них - могли быть граждане Украины.

Об этом сообщила прокуратура Опольского воеводства, информацию передали издания Onet и Super Express.

По данным следствия, ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло утром 23 декабря в населённом пункте Зеленцины вблизи города Бжег.

Столкновение произошло на перекрёстке двух национальных дорог. При неустановленных обстоятельствах лоб в лоб столкнулись автомобили Ford Kuga и Volkswagen Passat.

За рулём автомобиля Ford находился 59-летний житель Бжега, который погиб на месте происшествия.

В результате аварии также погибли пятеро пассажиров Volkswagen Passat. От сильного удара автомобиль загорелся. В прокуратуре уточнили, что погибшие - женщина и четверо мужчин - могли быть гражданами Украины.

Для установления личностей погибших, вероятно, потребуется проведение ДНК-экспертиз. Вскрытие тел назначено на понедельник. До завершения работы эксперта по реконструкции ДТП прокуратура воздерживается от комментариев относительно причин и обстоятельств аварии.

В Главном управлении Национальной полиции Польши сообщили, что в период с 24 по 26 декабря в стране произошло 99 дорожно-транспортных происшествий. Большинство аварий, по данным правоохранителей, были связаны с неблагоприятными погодными условиями.

Напомним, недавно на территории Словакии опрокинулся автобус, перевозивший граждан Украины.

Ранее на трассе в Словении микроавтобус с украинцами попал в ДТП, где погибли несколько человек.