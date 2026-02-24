Работник одной из окружных прокуратур Львовской области сбил двух несовершеннолетних.

Об этом сообщила областная прокуратура, кадры с места ДТП опубликовали местные телеграм-каналы.

Один ребёнок погиб, второй – госпитализирован.

ДТП произошло около 19:00 вблизи села Смереков Львовского района.

Ранее судья на BMW сбила 11-летнего мальчика на пешеходном переходе В Кривом Роге.

Открыто производство по факту нарушения правил дорожного движения, повлёкшего тяжкие телесные повреждения. Поскольку наезд совершил работник судебной ветви власти, дело расследует ГБР.

Напомним, бывшему судье Тандыру в 6 раз скостили залог за пьяное смертельное ДТП.

По словам представителя прокуратуры, суд рассматривал апелляции её собственную и защиты Тандыра. Прокуроры настаивали на возвращении меры пресечения в виде ареста без права залога, сам Тандыр просил выпустить его под личное обязательство, а его адвокаты – полностью отменить выбранную для меру пресечения для своего подзащитного.

Отметим, ДТП с участием судей происходят довольно часто. Так, на трассе Мукачево-Ужгород судья из Тернопольской области насмерть сбила человека.