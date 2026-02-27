Франция отвергла обвинения Службы внешней разведки РФ в намерении передать Украине ядерное оружие или "грязную бомбу".

Соответствующее заявление в ходе общения с журналистами сделала директор по коммуникациям Министерства обороны Франции Оливия Пенишу, ее слова приводит Reuters.

Она назвала обвинения Москвы очередным примером российской дезинформации.

"Это необоснованное заявление СВР было подхвачено различными российскими пропагандистскими ресурсами в социальной сети X и некоторыми иностранными информационными агентствами", - заявила Пенишу.

Она заверила, что Париж всегда соблюдал свои международные обязательства, в частности те, что связаны с Договором о нераспространении ядерного оружия.

"Москва регулярно использует дезинформацию, чтобы подорвать доверие к Франции и ее партнерам, поддерживающим Украину. Эта последняя попытка является прекрасной иллюстрацией этого", - сказала директор по коммуникациям французского оборонного ведомства.

Ранее обвинения РФ отвергли Великобритания, которой Москва также приписывала такое намерение, и власти Украины.

Что значат эти обвинения и почему они появились сейчас, мы анализировали в отдельном материале.