Данные Службы внешней разведки России (СВР) о намерении Великобритании и Франции тайно передать Киеву ядерное оружие являются ложными.

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в интервью агентству Reuters.

"Российские чиновники… в очередной раз пытаются реанимировать старую небылицу о "грязной бомбе", – сказал он.

Ранее сегодня в СВР заявили, что Великобритания и Франция активно работают над передачей Украине ядерного оружия, а его появление объяснят собственной разработкой Киева.

"Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1", - говорилось в заявлении российской разведки.

После этого о планах Украины "применить ядерное оружие против России" сказал и Путин.

О том, что значат "ядерные" обвинения Москвы в четвертую годовщину вторжения РФ в Украину, мы разбирали в отдельном материале.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.