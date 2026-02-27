В Верховной Раде выдвинули предложение запретить в Украине американскую игровую платформу Roblox.

Соответствующее заявление с трибуны парламента во время часа вопросов к правительству сделал народный депутат из фракции "Слуги народа" Владлен Неклюдов.

Он считает популярную среди детей платформу "угрозой национальной безопасности".

"Я сейчас буду говорить об очень вредной и опасной платформе Roblox, которая была создана с целью зомбирования, манипулирования нашими детьми. Она возникла якобы случайно, но за несколько лет зависимость детей от этой платформы стала угрожающей. Я даже считаю, что это угроза, латентная угроза национальной безопасности. Они попали в плен к этой секте педофилов, этим кураторам, которые манипулируют, которые уничтожают сознание наших детей", - заявил Неклюдов с трибуны Рады.

Он поставил в пример Украине другие страны, которые, по его словам, запрещали или ограничивали Roblox, в частности, Турцию и Китай.

Напомним, что запретили ее и в России. Также обвинения в адрес платформы начали звучать в США.

Между тем пресс-секретарь Кремля сообщал, что российские дети просят вернуть им Roblox.