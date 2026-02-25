Депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин продолжает свою войну с мессенджером Павла Дурова.

Сегодня с утра парламентарий написал пост, в котором призвал запретить Телеграм в Украине в рамках избавления от "остатков русского мира".

Юрчишин заявил, что уже закрыл свой телеграм-канал и призвал сделать тоже самое президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Юлию Свириденко и главу Минобороны Михаила Фёдорова.

Позже депутат заявил, что заблокировать Телеграм в Украине технически возможно, но для этого нет политической воли, поскольку в стране он остаётся крайне популярным – им пользуются 70-80% украинцев.

Напомним, Юрчишин уже неоднократно призывал запретить Телеграм, обвиняя его в связях с РФ. При этом в самой России мессенджер Дурова также намереваются заблокировать.

Блокировка Телеграма в РФ может активизировать тему его запрета в Украине, которую уже давно продвигают многие политики. Но главным препятствием для этого остаётся президент Украины Владимир Зеленский.

