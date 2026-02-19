Государственный департамент США создает онлайн-портал, который позволит жителям других стран, в том числе европейских, просматривать запрещенный на их территории контент и таким образом противодействовать цензуре своих властей.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Портал будет находиться по адресу freedom.gov. По словам одного их собеседников агентства, Вашингтон рассматривает возможность использования VPN, чтобы маскировать трафик под американский. При этом он заверил, что на сайте не будут отслеживать активность пользователей.

Как рассказали источники Reuters, США собирались представить портал на Мюнхенской конференции по безопасности, однако в итоге по неизвестным причинам отказались от этих планов.

Официально Госдеп не заявлял о создании такого ресурса, а на просьбу агентства о комментарии сообщили, что у него нет специальной программы для обхода запретов в Европе. Но добавили, что "цифровая свобода является приоритетом для Госдепартамента, и это включает в себя распространение технологий обеспечения конфиденциальности и обхода цензуры, таких как VPN".

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс и другие американские чиновники обвиняли Европу в цензуре.

В декабре Госдеп США запретил выдавать въездные визы бывшему еврокомиссару по цифровым услугам Тьерри Бретону и еще четырем правозащитникам. Причиной стало их участие в разработке закона ЕС о цифровых услугах и консультирование Еврокомиссии, что в Вашингтоне расценили как попытки принудить к цензуре.