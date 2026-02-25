Нардеп считает, что запрет Telegram не решит проблему с вербовкой украинцев
Запрет мессенджера Telegram не решит проблему с вербовкой украинцев.
Об этом заявил народный депутат из фракции "Голос", секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
"Будут вербовать через Facebook, Instagram, WhatsApp, Viber. Нельзя запретить всё. Здесь нужно работать с уязвимым населением, которое уязвимо из-за нехватки средств, убеждений, непонимания или авантюризма. В итоге их ждет тюрьма", – объяснил нардеп.
Напомним, запрет Telegram в Украине активно лоббирует нардеп Юрчишин. Кроме того, он считает, что Украина может создать свой мессенджер вместо Telegram на базе портала государственных услуг "Дия".
Как мы писали, после теракта во Львове в Офисе президента призвали ограничить доступ к Telegram.
Также глава МВД предложил рассмотреть ограничения для Telegram в Украине.
Мы разбирались в отдельном материале, почему власти Украины не блокируют Telegram.
