Украина может создать свой мессенджер вместо Telegram на базе портала государственных услуг "Дия".

Об этом заявил народный депутат, глава парламентского комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин, который регулярно призывает блокировать Telegram.

"Когда государство предложит сеть для коммуникации, это вполне может быть на базе "Дии". Но поверят ли бизнес и общество этой сети и будут ли готовы ею пользоваться, поскольку государство априори, создавая новую сеть, будет иметь доступ к какой-то информации?" - сказал нардеп.

По его словам, технически государство способно создать собственную сеть, "но важно, чтобы ей доверяли".

"И если будет личный пример государства, в первую очередь, лично руководства государства, очень вероятно, что бизнес со временем будет доверять такому продукту", - заявил Юрчишин, который вчера торжественно закрыл свой телеграм-канал.

Отметим, что в последнее время тема блокирования Telegram поднимается и в России. Там также была запущена его альтернатива - "национальный мессенджер" MAX.

Хотя он, в отличие от того, что предлагает Юрчишин, и не создавался на базе портала "Госуслуги" (российский аналог "Дии"), однако принадлежит интернет-холдингу VK (туда входит почта Mail.ru, соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники" и прочие сервисы), совладельцем которого являются российские госкомпании.

Ранее мы разбирались, почему власти Украины не блокируют Telegram, несмотря на призывы Юрчишина и ему подобных.