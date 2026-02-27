Компания "Интересный Киев" уволила опытного экскурсовода Оксану Денисову из-за того, что она рассказывала туристам о писателе-киевлянине Михаиле Булгакове во время экскурсий.

Об этом сама гид сообщила на своей странице в Facebook.

В "Интересном Киеве" ей сказали, что она продвигает "имперские нарративы" и компания не может сотрудничать с таким экскурсоводом, поскольку рискует своим именем.

"Сегодня я получила от них информацию, что они разрывают со мной сотрудничество. Причина: я продолжаю на экскурсиях рассказывать о Булгакове и продвигать "имперские наративы" (не знаю, что они имели в виду)", - сообщила гид.



Денисова теперь планирует продолжать экскурсии самостоятельно и не готова отступаться от своих убеждений.

"Честно говоря, это не первый и, я думаю, не последний случай в моей жизни, когда кому-то не нравятся мои убеждения. Но я не готова их менять в угоду моде, общественному мнению или чьей-то глупости. Поэтому я буду продолжать водить экскурсии, мне это очень нравится! Но водить их я буду уже самостоятельно, просто как экскурсовод Оксана Денисова. И тех, кому нравились мои экскурсии и они приходили ко мне в "Интересном Киеве", приходите ко мне и дальше, я буду рада всех видеть", - написала Денисова.

Напомним, что Киеврада распорядилась снести памятник Булгакову в Киеве. Это решение вызвало бурные споры и неоднозначную реакцию в обществе, о чем мы рассказывали в отдельном материале.