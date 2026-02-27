Киев готовит кандидатуру спецпредставителя по Беларуси и белорусской оппозиции в Европе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"Готовим усиление некоторых направлений дипломатической работы в Европе – не только украинские интересы должны быть представлены на официальном уровне и в общении с сообществами из тех стран, которые сейчас ещё не имеют свободы или пребывают под российским влиянием. Будут кадровые изменение в дипломатическом корпусе. Также МИД готовит кандидатуру для назначения спецпредстваителя по Беларуси и беларусского собщества в Европе – нужна более активная политика", – сообщил Зеленский.

Ранее, Зеленский объявил о санкциях в отношении Лукашенко.

Напомним, Зеленский резко ужесточил риторику в отношении Беларуси на фоне политики Трампа по смягчению санкций против Лукашенко.

Война в Украине продолжается 1465-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 27 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В четверг сообщалось о продвижении армии РФ у Резниковки, Пазено и Приволья на славянском направлении. Там противник стабильно наступает уже длительное время, приближаясь к Славянску и Краматорску с востока. Также войска неприятеля продолжают предпринимать действия для выхода к Краматорску с юга и юго-востока. Помимо этого, в ночь на 26 февраля РФ нанесла по Украине крупный воздушный удар, использовав около 40 ракет и более 400 дронов.

