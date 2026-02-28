Города Покровск и Мирноград Донецкой области Украины полностью захвачены войсками РФ.

Так считают эксперты американского Института изучения войны (ISW), публикуя карты боевых действий.

Согласно данным аналитиков, захват населённого пункта произошёл в течение нескольких последних недель, а присутствие украинских войск в Покровске в последний раз фиксировалось 28 января.

На карте украинского военного обозревателя Deep State Покровск почти весь обозначен под российским контролем, за исключением небольшой части на северо-востоке, что остаётся в серой зоне. Также почти полностью, судя по карте обозревателя, захвачен и соседний Мирноград (на карте ISW он полностью под контролем РФ).

Напомним, РФ заявила о захвате Покровска и Мирнограда в декабре прошлого года. Киев это опровергал.

Война в Украине продолжается 1465-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 27 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В четверг сообщалось о продвижении армии РФ у Резниковки, Пазено и Приволья на славянском направлении. Там противник стабильно наступает уже длительное время, приближаясь к Славянску и Краматорску с востока. Также войска неприятеля продолжают предпринимать действия для выхода к Краматорску с юга и юго-востока. Помимо этого, в ночь на 26 февраля РФ нанесла по Украине крупный воздушный удар, использовав около 40 ракет и более 400 дронов.

