Российские войска продвинулись в районе Платоновки на Славянско-Краматорском направлении Донецкой области.

Об этом сообщает Deep State.

На украинской онлайн-карте зафиксированы движения вражеских подразделений.

При этом сообщается и о продвижении россиян в Мирнограде.

"Сам Мирноград поглощается противником. История его обороны подходит к концу", – говорится в сообщении DS.

Как известно, Россия заявила о захвате Мирнограда ещё в конце прошлого года. Об этом заявляли и ряд военных экспертов, однако Украина это отрицала.

Подробнее о ситуации в Мирнограде мы писали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1454-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 16 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Накануне армия РФ атаковала беспилотниками Одесскую область, повреждены объекты железнодорожной и гражданской инфраструктуры, возникли пожары. В Донецкой области увеличилось количество заявок на выезд из прифронтовых зон.

