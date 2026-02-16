Армия РФ продвинулась в районе Платоновки и Мирнограда. Карта
Российские войска продвинулись в районе Платоновки на Славянско-Краматорском направлении Донецкой области.
Об этом сообщает Deep State.
На украинской онлайн-карте зафиксированы движения вражеских подразделений.
При этом сообщается и о продвижении россиян в Мирнограде.
"Сам Мирноград поглощается противником. История его обороны подходит к концу", – говорится в сообщении DS.
Как известно, Россия заявила о захвате Мирнограда ещё в конце прошлого года. Об этом заявляли и ряд военных экспертов, однако Украина это отрицала.
Подробнее о ситуации в Мирнограде мы писали в отдельном материале.
Война в Украине идет 1454-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 16 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.
Накануне армия РФ атаковала беспилотниками Одесскую область, повреждены объекты железнодорожной и гражданской инфраструктуры, возникли пожары. В Донецкой области увеличилось количество заявок на выезд из прифронтовых зон.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.