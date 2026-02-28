В Офисе президента Украины Владимира Зеленского хотят ввести государственную регистрацию телеграм-каналов.

Соответствующее заявление сделал глава Офиса президента Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

"Я не против телеграм-каналов. Но, извините, зарегистрируй свой телеграм-канал, покажи, кто за ним стоит. Неси ответственность за тот контент, который ты на нём выставляешь. А если ты хочешь анонимный телеграм-канал, который по всем признакам является классическим СМИ, и ещё ты через него ведёшь подрывную деятельность, через него идёт вербовка, это уже совсем другой вопрос", – сказал Буданов.

Напомним, после ряда терактов против полицейских в Украине снова начали говорить о запрете мессенджера Telegram. В частности, за это высказалась заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук.

Почему в Украине звучат призывы к запрету Telegram, но власть не торопится этого делать, мы анализировали в отдельном материале.

