Идею министра обороны Михаила Федорова о том, что проблемы с личным составом в ВСУ нужно закрывать с помощью иностранных наемников, развил его советник Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Пост на данную тему появился в Telegram-канале Бескрестнова.

Он выразил недоумение, зачем нужно было "ждать 4 года прихода Федорова в Минобороны, чтобы начать делать абсолютно логичные вещи".

По его словам, Украине нужно открыть пункты вербовки по всему миру и сделать более эффективной систему работы с иностранцами в ВСУ.

"Конечно, нам нужно вовлекать в войну больше иностранцев, если наши человеческие ресурсы ограничены! Мы платим солдатам на нуле огромную сумму по меркам многих стран. Нам нужны пункты вербовки по миру и система работы с иностранцами здесь. Сейчас это все есть, но работает плохо в плане масштабов, скорости работы и отбора", - написал Бескрестнов.

Он подчеркнул, что это не система наёмников, а иностранцы, которые подписывают контракт с ВСУ и служат в армии, получая зарплату и надбавки согласно принятым в ВСУ правилам.

При этом у поста с этим заявлением преимущественно негативные оценки читателей.

Один из наиболее залайканых комментариев гласит: "У нас ресурс не ограничен, поэтому у нас такие граждане".

Другой комментатор отметил: "Интересная новость, почему тогда расформировали интернациональные легионы? Значит, не нужны иностранцы".

Напомним, по данным западных СМИ, решение Генерального штаба ВСУ распустить "Интернациональный легион" вызвало непонимание у воюющих с Силами обороны иностранных бойцов, многие решили уехать из Украины.