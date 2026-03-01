Лишение водительских прав, но без ареста счетов. В Раде обсуждают меры для уклонистов от мобилизации
Уклонистов от мобилизации в Украине могут лишить права управлять автомобилем, но без блокировки банковских счетов.
Об этом в интервью СМИ сообщил народный депутат фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
По его словам, ограничение права управления транспортом введут для тех, кто "не обновляет свои военно-учетные данные, не становится на учет, игнорирует повестки и т.д.".
Нардеп отметил, что сейчас рассматривается около 4 тысяч поправок ко второму чтению законопроекта. Наиболее дискуссионными стали положения об ограничении конституционных прав, включая выезд за границу, управление автомобилем и арест счетов.
"Мы решили, что ограничение в праве выезда за пределы Украины для военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет уже прописано в законе о правовом режиме военного положения. Дополнительно это регулировать в новом законе, на наш взгляд, необходимости нет", - заявил Вениславский.
"Что касается блокирования средств на счетах, денежных активов и т.д. - мы в комитете эту норму отклонили", - добавил он.
При этом подчеркнул, что решение пока предварительное, однако "концептуально комитет это не поддержал, поэтому маловероятно, что норма об аресте счетов попадет в финальный вариант закона".
Также, как сообщил депутат, возможно повышение действующих штрафов за уклонение от мобилизации.
Отметим, что этот законопроект Верховная Рада планирует рассмотреть в марте.
Ранее Вениславский говорил, что ужесточение наказания за уклонение от мобилизации должно уменьшить количество конфликтов гражданских с ТЦК.
А вчера министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что проблему мобилизации и массового дезертирства будут решать за счет привлечения в ряды Вооруженных сил Украины иностранцев.