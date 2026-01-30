Бывший народный депутат и офицер Вооруженных сил Украины Игорь Лапин предлагает арестовать счета всем уклонистам.

Об этом он заявил во время прямого эфира на одном из телеканалов.

По его словам, после такого решения действительно наступит справедливость.

"Всем 2 миллионам уклонистов нужно арестовать счета – вот тогда наступит справедливость. Нардепы это сделают очень быстро", – заявил он.

Отметим, что эта мера рассматривалась во время принятия закона об усилении мобилизации весной 2024 года, но поддержки в Верховной Раде она не получила.

Ранее мы писали о том, что Полтавский городской исполком утвердил план ужесточения розыска уклонистов.

Напомним, в сентябре испанские журналисты узнали, как много украинцев уклоняются от мобилизации.

При этом летом начальник управления коммуникаций Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев констатировал, что украинское общество сочувствует уклонистам и не осуждает их.

