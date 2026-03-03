Бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак возвращается к адвокатской деятельности, которой занимался до прихода в политику и скандального увольнения.

Об этом свидетельствует пресс-релиз на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Так, в НААУ создали четыре комитета, один из которых, по вопросам защиты пострадавших от вооруженной агрессии против Украины, компенсационных механизмов и евроинтеграционного правового обеспечения восстановления, возглавил Ермак.

Как мы уже писали, экс-глава Офиса президента возобновил адвокатскую деятельность еще 23 января. Он не работал адвокатом с 20 февраля 2020 года, когда пришел на Банковую руководителем офиса Зеленского. До этого его юридическая практика длилась почти 25 лет.

При этом в конце ноября сразу после отставки с поста главы Офиса президента Ермак дал комментарий газете The New York Post и заявил: "Я отправляюсь на фронт и готов к любым репрессиям".

Однако вскоре Министерство обороны в ответе на запрос народного депутата из фракции "Голоса" Ярослава Железняка сообщило, что Ермак даже не пытался устроиться в ВСУ.

Напомним, периодически в прессе появляются слухи, что Ермак может вскоре получить подозрение от НАБУ. Подробнее об этом мы рассказывали в отдельном материале.