В больнице умер второй правоохранитель, пострадавший в результате теракта во Львове 22 февраля. Это 31-летний нацгвардеец Иосиф Павлинский.

Об этом сообщает в своих соцсетях львовский мэр Андрей Садовой.

"К сожалению, есть еще одна потеря после теракта во Львове. В больнице скончался 31-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины Иосиф Павлинский. В тот вечер он прибыл на место взрыва вместе с другими службами. Помогал оттеснять людей и создавать безопасный периметр. Именно в этот момент произошел второй взрыв. Иосиф был родом из села Баковцы Львовской области. У него остались жена и маленькая дочь", - написал градоначальник.

Напомним, сразу в момент первого взрыва погибла 23-летняя полицейская Викторя Шпилька, еще более 20 человек получили ранения.

По горячим следам была задержана женщина, разместившая взрывчатку: 33-летняя жительница Ровенской области Ирина Саветина. Суд отправил её в СИЗО без права внесения залога.

Также в деле есть еще одна фигурантка - совсем юная жительница Харьквской области, которая позвонила по телефону на линию 102 и сообщила о якобы краже в магазине во Львове, возле которого после прибытия по вызову наряда и прогремел взрыв.