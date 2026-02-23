Звонила на линию 102. В деле о взрывах во Львове появилась юная фигурантка
По делу о теракте во Львове есть еще одна фигурантка.
Об этом сообщил на брифинге заместитель председателя Службы безопасности Украины Иван Рудницкий.
По его словам, это 18-летняя девушка, которая позвонила по телефону на линию 102 и сообщила о якобы краже в магазине во Львове.
"Она сообщила, что по указанному адресу происходит кража и есть необходимость, чтобы приехала полиция", - рассказал Рудницкий.
После прибытия первого экипажа произошел взрыв. Когда на место приехал второй экипаж, раздался еще один взрыв.
Напомним, в результате теракта во Львове погибла полицейская, пострадали 25 человек.
Подозреваемую в теракте во Львове 33-летнюю жительницу Ровенской области Ирину Саветину уже отправили в СИЗО без права внесения залога.
Также прокуратура сообщала о задержании еще одной подозреваемой по резонансному делу: это жительница Харьковской области, которая могла активировать детонатор для совершения теракта.
