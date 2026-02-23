По делу о теракте во Львове есть еще одна фигурантка.

Об этом сообщил на брифинге заместитель председателя Службы безопасности Украины Иван Рудницкий.

По его словам, это 18-летняя девушка, которая позвонила по телефону на линию 102 и сообщила о якобы краже в магазине во Львове.

"Она сообщила, что по указанному адресу происходит кража и есть необходимость, чтобы приехала полиция", - рассказал Рудницкий.

После прибытия первого экипажа произошел взрыв. Когда на место приехал второй экипаж, раздался еще один взрыв.

Напомним, в результате теракта во Львове погибла полицейская, пострадали 25 человек.

Подозреваемую в теракте во Львове 33-летнюю жительницу Ровенской области Ирину Саветину уже отправили в СИЗО без права внесения залога.

Также прокуратура сообщала о задержании еще одной подозреваемой по резонансному делу: это жительница Харьковской области, которая могла активировать детонатор для совершения теракта.

