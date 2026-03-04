Сотрудники Киевского Территориального центра комплектования и социальной поддержки зарабатывали на уклонистах, а деньги получали через несовершеннолетнего курьера.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

По информации ведомства, военнослужащие одного из столичных и областного ТЦК, бывший правоохранитель и безработный житель Киева вносили ложные сведения в систему "Оберег", ссылаясь на вымышленные выводы ВВК.

Почти 100 военнообязанных сделали фиктивные справки. 31 из них успел уехать за пределы Украины и не вернуться.

Отдельно группа организовала "услуги" для мужчин и других регионов, которые находились в розыске. Без личной явки в ТЦК им изменяли учетные данные и снимали с розыска.

Стоимость услуги составила 4 тысячи долларов. Общий теневой доход организаторов превышал 60 тысяч долларов в месяц.

При этом отмечается, что организаторы схемы использовали несовершеннолетнюю девушку в качестве курьера. Именно она посылала по почте документы и получала средства.

Напомним, в Одессе была разоблачена преступная группа, которая под видом общественной организации продавала военнообязанным мужчинам защиту от мобилизации.

В Киеве же чиновник за 15-20 тысяч долларов через связи в районном ТЦК фиктивно оформлял людей в воинские части и затем признавал их непригодными к службе по поддельным медицинским диагнозам.