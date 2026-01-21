Задержан первый заместитель главы одной из райгосадминистраций Киева.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По информации спецслужбы, чиновник за 15-20 тысяч долларов через связи в районном ТЦК фиктивно оформлял людей в воинские части и затем признавал их непригодными к службе по поддельным медицинским диагнозам.

СБУ задокументировала противоправную деятельность и задержала чиновника вместе с соратником.

Во время проведения обысков у фигурантов нашли фальшивые медицинские и военно-учетные документы, печати воинских частей и смартфоны, на которых содержатся доказательства схемы.

Задержанным сообщили о подозрении по чч. 3, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 Уголовного кодекса Украины (организация и пособничество в уклонении от военной службы путем самокалечения или иным способом, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Напомним, в Днепропетровской области СБУ задержала главу районной военно-врачебной комиссии, которую подозревают в выдаче мужчинам липовых справок о непригодности. За каждую справку медкомиссии вымогали минимум 2,5 тысяч долларов.