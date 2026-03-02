В Одессе разоблачена преступная группа, которая под видом общественной организации "Украина – это мать" и созданного при ней добровольческого формирования продавала военнообязанным мужчинам защиту от мобилизации.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Руководитель организации, двое его заместителей и еще два участника в сговоре с должностными лицами ТЦК и СП Одесской области организовали схему уклонения от мобилизации, договорившись, что в отношении людей с удостоверениями "Украина – это мать" не будут проводить мобилизационные мероприятия.

Схема предусматривала целую систему тарифов. За 1000 долларов США мужчина получал удостоверение члена организации, но обязывался патрулировать город вместе с ТЦК. За 3000 долларов США предоставлялся VIP-пакет без дежурств. Также в перечне услуг было снятие с розыска из-за несанкционированных изменений в информационных системах и решения вопросов в случае задержания.

Всех участников добавляли в телеграм-канал, который публиковал геолокацию постов ТЦК и инструкции о действиях при проверках учетных документов. Ежемесячная подписка на канал стоила 3000 гривен. За отказ платить людям угрожали мобилизацией.

Следствие подтвердило участие в схеме должностных лиц ТЦК: во время спецоперации подставные сотрудники с удостоверениями "Украина – это мать" смогли избежать мобилизации при проверках. Кроме того, зафиксировано получение 40 тысяч гривен и 3 тысяч долларов за выдачу таких удостоверений и дальнейшее распределение денег между организаторами.

Ежемесячно дельцы зарабатывали до 30 миллионов гривен. Только в Одесском регионе организация насчитывала около 300 участников, а всего по Украине – до 1500 человек.

Проведено 64 обыска. Изъято более 1,6 миллиона гривен в разной валюте, 6 единиц огнестрельного оружия, 38 ручных гранатометов, 6 автомобилей, десятки удостоверений и печати.

Участникам схемы объявили о подозрении по ст. 114-1, 362, 369-2 УК Украины (препятствование деятельности ВСУ, несанкционированные действия с информацией, злоупотребление влиянием). Суд избрал меру пресечения задержанным: содержание под стражей без права залога.

Ранее мы рассказывали, как работник пограничной службы выпускал за границу мужчин призывного возраста по документам своего покойного отца. Такой выезд стоил 15 тысяч долларов с человека.

А в Киеве чиновник за 15-20 тысяч долларов через связи в районном ТЦК фиктивно оформлял людей в воинские части и затем признавал их непригодными к службе по поддельным медицинским диагнозам.