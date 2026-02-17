Работник пограничной службы выпускал за границу мужчин призывного возраста по документам своего покойного отца. Такой выезд стоил 15 тысяч долларов с человека.

Об этом заявляет пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По информации ведомства, чиновника таможни разоблачили оперативники 7-го пограничного Карпатского отряда совместно с ГБР.

Его задержали во Львовской области.

По версии следствия, использовались паспорта 70-летнего умершего отца таможенника и 77-летнего родственника его знакомого - водителя.

"К схеме был присоединен один из пограничников, конфиденциально сотрудничавший с правоохранителями. Оба фигуранта задержаны, им грозит уголовная ответственность", - говорится в сообщении.

Таможеннику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога более 1,6 млн гривен и отстранения от исполнения служебных обязанностей.

Ранее СБУ разоблачила несколько схем уклонения от службы и нелегального выезда за границу военнообязанных. Так, организаторы одной из схем переправляли мужчин в страны Европейского союза через нерабочую газовую трубу.

Напомним, пограничники информируют ТЦК о мужчинах, пытавшихся незаконно пересечь границу Украины, хотя сами нарушения фиксируются как административные правонарушения, наказуемые штрафом.