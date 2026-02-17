Пограничник выпускал за границу мужчин по документам своего покойного отца - ГПСУ
Работник пограничной службы выпускал за границу мужчин призывного возраста по документам своего покойного отца. Такой выезд стоил 15 тысяч долларов с человека.
Об этом заявляет пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
По информации ведомства, чиновника таможни разоблачили оперативники 7-го пограничного Карпатского отряда совместно с ГБР.
Его задержали во Львовской области.
По версии следствия, использовались паспорта 70-летнего умершего отца таможенника и 77-летнего родственника его знакомого - водителя.
"К схеме был присоединен один из пограничников, конфиденциально сотрудничавший с правоохранителями. Оба фигуранта задержаны, им грозит уголовная ответственность", - говорится в сообщении.
Таможеннику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога более 1,6 млн гривен и отстранения от исполнения служебных обязанностей.
Ранее СБУ разоблачила несколько схем уклонения от службы и нелегального выезда за границу военнообязанных. Так, организаторы одной из схем переправляли мужчин в страны Европейского союза через нерабочую газовую трубу.
Напомним, пограничники информируют ТЦК о мужчинах, пытавшихся незаконно пересечь границу Украины, хотя сами нарушения фиксируются как административные правонарушения, наказуемые штрафом.