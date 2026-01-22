Жовковский районный суд Львовской области назначил Сергею Гладышу один год условного срока за фиктивный брак со своей падчерицей, меющей II группу инвалидности. Военнообязанный мужчина взял ее в жены, чтобы выехать за границу.

О вердикте суда свидетельствует информация с сайта Единого государственного реестра судебных решений.

По материалам дела, мужчина, зная, что введено военное положение, начата мобилизация в ВСУ и установлены ограничения на выезд за пределы страны мужчинам от 18 до 60 лет, а также что право пересекать кордон имеют мужчины с супругами из числа лиц с инвалидностью, разработал план побега из Украины. Судя по документам суда, на основе плана он решил организовать целую схему нелегального выезда за границу, но сначала опробовал ее на себе. Для этого он использовал падчерицу - инвалида II группы.

12 декабря 2025 года через приложение "Дия" мужчина подал онлайн-заявление на регистрацию фиктивного брака со своей падчерицей. Позже, чтобы получить свидетельство о регистрации брака, пара обратилась в Запорожский отдел государственной регистрации актов гражданского состояния в Одессе.

17 января 2025 года супруги попытались пересечь границу через пункт пропуска "Рава-Русская" во Львовской области. В качестве основания для пересечения границы пара предоставила пограничникам фиктивное свидетельство о браке и удостоверение женщины об инвалидности II группы.

В суде Гладыш полностью признал свою вину и объяснил, что он проживает в общине, которая находится практически на линии фронта и часто обстреливается. Сейчас там проводят эвакуацию, и поэтому он пошёл на совершение таких действий, чтобы иметь возможность вместе с семьёй выехать за границу.

Судья Роман Ясиновский признал Гладыша виновным в незаконной переправке через границу (ч. 1 ст. 332 УК Украины) и назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы. Однако суд освободил мужчину от отбывания наказания и установил испытательный срок на один год. Приговор может быть обжалован.

