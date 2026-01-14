На границе с Беларусью стали задерживать в сотни раз больше мужчин, которые пытаются незаконно покинуть Украину, чем за первые годы войны.

Об этом сообщает журналистский проект "Слідство.Info" со ссылкой на ответ Госпогранслужбы.

По данным ведомства, в 2025 году на этом участке пограничники задержали 1424 мужчин мобилизационного возраста. Годом ранее было 326 человек, в 2023 - всего 4 человека.

На остальных участках границы такого прироста количества убегающих мужчин нет. Более того, на самых популярных направлениях побега - Румыния и Молдова - идет спад задержаний (детальнее динамика - в таблице).

Границу с Россией, как заявляют в ГПСУ, в 2025 году пытался пересечь только один человек.

Ранее мы писали, что Беларусь становится все более популярным направлением для побега туда украинцев. Журналистский эксперимент показал, что нелегально пересечь украинско-белорусскую границу легче, чем границы со странами ЕС. Платят за это проводникам около 8 тысяч долларов.

Напомним, по данным Госпогранслужбы, в Украине в 2025 году более 13 тысяч мужчин были задержаны при попытке незаконного пересечения границы. Чаще всего их задерживали на границе с Евросоюзом, однако около 1400 человек пытались незаконно попасть в Беларусь.