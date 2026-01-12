Пограничники задержали фуру с алкоголем, в которой пытались вывезти за границу семерых военнообязанных.

Соответствующие кадры опубликованы на страницах Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) в соцсетях.

ГПСУ сообщает, что мужчин обнаружили среди упаковок с пивом на пункте пропуска "Мамалыга". За такую "услугу" водитель фуры планировал получить от 6000 до 13000 евро с каждого. При осмотре кабины транспортного средства было изъято 34 000 евро наличными.

Мужчины были из Киева, Хмельницкого и Хотина. Организатор перевозки задержан.

Не так давно на Закарпатье задержали микроавтобус львовских инкассаторов с уклонистами в тайнике.

Ранее двоих уклонистов пытались вывезти в Польшу, соорудив потайную перегородку в микроавтобусе.

Война в Украине продолжается 1419-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 12 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Накануне в ВСУ заявили, что РФ создаёт плацдарм для развития дальнейшего продвижения в Сумской области. По оценке военных, наступление ведётся в направлении поселка Хотень, что в перспективе создает опасность для областного центра. В частности, войска противника увеличили активность беспилотников и пытаются обойти украинские позиции с флангов.

