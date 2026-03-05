В России растет число сторонников мирных переговоров об Украине.

Об этом свидетельствует опрос независимой российской исследовательской компании "Левада-Центр".

Как свидетельствует ее общероссийский опрос, который проводился с 18 по 25 февраля, большинство россиян (67%) заявили, что сейчас нужно переходить к мирным переговорам. В сравнении с январем доля таких респондентов выросла на 6%, тем самым обновив максимальные значения этого показателя. Причем число сторонников мирных переговоров больше среди молодежи до 25 лет, женщин и менее обеспеченных россиян.

Одновременно с этим доля тех, кто считает, что нужно продолжать военные действия, сократилась до четверти опрошенных, опустившись до минимума за всё время наблюдений: 24%. Число сторонников продолжения боевых действий больше в Москве, среди более обеспеченных россиян и среди опрошенных старше 55 лет.

Также максимума достигло количество тех, кто не следит или мало следит за войной: 56%.

В то же время большинство россиян продолжают поддерживать военные действия РФ в Украине. 72% одобряют действия армии, 57% поддерживают удары по украинской энергетической инфраструктуре.

Центр опросил 1625 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах РФ.

Ранее мы рассказывали, что в Украине опросы показывают рост числа сторонников отказа от Донбасса ради установления мира. По последним данным, таких респондентов около 40%.

Эксперты-социологи также утверждают, что запрос на мирные переговоры среди украинцев огромный.