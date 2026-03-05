Миссия ООН по правам человека в Украине обобщила последствия всех четырех лет полномасштабной войны.

В отчете, опубликованном на сайте миссии, говорится о нарушениях как со стороны РФ, так и Украины.

Что касается РФ, то, по данным миссии ООН, освобождённые украинские военнопленные сообщали о пытках и жестоком обращении в российском плену.

При этом по меньшей мере сотни украинских военнопленных были казнены или погибли в плену.

Пытки и жестокое обращение фиксировались и в отношении гражданских лиц, находившихся под контролем российских властей. Большинство освобождённых гражданских, опрошенных миссией, сообщили о применении к ним пыток.

На контролируемых Россией территориях были казнены сотни гражданских лиц, в том числе люди, находившиеся в местах содержания под стражей.

Миссия также зафиксировала многочисленные случаи сексуального насилия со стороны представителей РФ.

Отдельно отмечаются атаки РФ на энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за них к началу 2026 года Украина потеряла более половины генерирующих мощностей, которыми располагала до начала вторжения.

В распоряжении страны осталось около 11 гигаватт мощности при потребности около 18 гигаватт в период зимнего пикового потребления.

Миссия отмечает, что есть нарушения прав человека и на территориях, находящихся под контролем Украины.

В частности, часть приговоров по обвинениям в коллаборационной деятельности, по оценке миссии, не соответствует международному праву. Из более чем трёх тысяч изученных судебных решений около 12 процентов касались действий, которые могли быть законно требуемы оккупационной властью в условиях контроля территории.

В ряде таких дел украинские суды, по оценке миссии, уделяли недостаточное внимание обстоятельствам принуждения, с которыми сталкивались люди, жившие под оккупацией.

Также отмечаются вопросы, связанные с соблюдением свободы совести и прав религиозных общин.

Украинские суды выносили приговоры представителям христианских конфессий, которые пытались воспользоваться правом на отказ от военной службы по убеждениям совести. Верховный суд оставил эти приговоры в силе, несмотря на то что международное право не допускает ограничений этого права.

Кроме того, миссия затронула тему давления на Украинскую Православную Церковь.

В отчете говорится, что изменения в украинском законодательстве о религиозных организациях, принятые со ссылкой на национальную безопасность могут противоречить международным стандартам свободы вероисповедания.

В документе напоминают, что после принятия этих изменений власти заявили о наличии связи между УПЦ и Русской Православной Церковью и на этом основании подали иск о прекращении деятельности УПЦ.

Одновременно в некоторых регионах также фиксировались случаи, когда группы людей силой проникали в здания храмов УПЦ, ссылаясь на решения местных властей о регистрации новых религиозных общин по тем же адресам.

Миссия отмечает, что отдельные положения законодательства о защите национальных меньшинств также не полностью соответствуют международным стандартам прав человека. Подробности этого блока не приводятся.

Но ранее в этом разделе ООН критиковала нормы украинизации, которые резко сузили возможности обучения на языках нацменьшинств.

В докладе также говорится о нарушениях, связанных с обращением с военнопленными и задержанными.

Более половины опрошенных российских военнопленных сообщили о жестоком обращении, главным образом на начальных этапах пребывания в плену до их перевода в официальные места интернирования.

Также зафиксированы случаи казней российских военнопленных, в основном в первые годы войны. Некоторые задержанные по уголовным делам, связанным с конфликтом, также сообщали о пытках и жестоком обращении, особенно в 2022 году.

Кроме того, миссия зафиксировала случаи сексуального насилия со стороны украинских должностных лиц в отношении военнопленных и некоторых задержанных.

Напомним, в декабре Управления Верховного комиссара ООН по правам человека выпустило доклад об Украине, охватывающий период с 1 июня по 30 ноября 2025 года. В нём указывается на серьёзные проблемы с правами в Украине.

Летом же Государственный департамент США опубликовал отчет о ситуации в Украине с правами человека в 2024 году. В этой сфере ведомство также отметило крупные проблемы.