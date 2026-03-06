Украина второй день подряд проводит обмен пленными с Россией. Если вчера он прошел по формуле "200 на 200" человек, то сегодня стороны передали друг другу по 300 пленных.

Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Как сказано в публикации, на родину кроме военных удалось вернуть двух гражданских лиц.

"Среди них ребята из Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, нашей пограничной службы. Рядовые, сержанты, офицеры. Защищали Украину на разных направлениях: донецком, луганском, харьковском, запорожском, херсонском, в Мариуполе. Большинство из них были в плену больше года, некоторые – с 2022 года", - говорится в публикации.

Глава государства также поблагодарил всех причастных к мероприятию, включая посредников - США.

"Благодарен Соединенным Штатам за посредничество. Важно, что договоренности сработали", - написал Зеленский.

5 февраля мы писали, что на переговорах в столице ОАЭ Абу-Даби делегации Украины и РФ договорились об обмене 314 пленными.

До этого, в декабре, Украина и Россия провели обмен гражданскими лицами. Россия передала Украине 60 человек.