Украина провела с Россией очередной обмен телами военнослужащих, которые погибли в боевых действиях.

Об этом сначала сообщил глава российской переговорной группы и помощник президента РФ Владимир Мединский в своем Telegram-канале.

По его словам, обмен был произведен по формуле "1000 на 35".

"Украине переданы тела 1000 погибших украинских военных. России переданы тела 35 погибших российских воинов", — сообщил российский политик.

Он также опубликовал кадр выгрузки останков из специального автомобиля людьми в спецодежде.

Вскоре информацию российской стороны подтвердил Координационный штаб по обращению с военнопленными.

"Сегодня состоялись репатриационные мероприятия, в рамках реализации которых в Украину возвращено 1000 тел погибших, которые, по предварительному уведомлению российской стороны, могут принадлежать украинским защитникам. В дальнейшем следователи правоохранительных органов совместно с представителями экспертных учреждений Украины предпримут необходимые меры, направленные на идентификацию репатриированных погибших", - сказано в его заявлении.

Напомним, по итогам переговоров в Женеве президент Украины Владимир Зеленский анонсировал возможный обмен пленными с Россией.

Предыдущий обмен телами погибших военных по формуле "1000 на 38" состоялся в январе.

Война в Украине продолжается 1464-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 26 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Накануне в среду стало известно, что российские войска смогли уничтожить дамбу в районе Осыково с помощью трёхтонной авиабомбы. Это было сделано, чтобы нарушить логистику ВСУ в соседней Константиновке. Также 25 февраля сообщалось, что до Харькова начали долетать российские FPV-дроны на оптоволокне. Первый такой случай зафиксировали на северной окраине города.

