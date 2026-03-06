В результате удара 2 марта по военно-морской базе "Новороссийск" в Краснодарском крае РФ были поражены два корабля черноморского флота противника.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ на своих страницах в соцсетях.

По данным ведомства, под удар попали фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". Степень их повреждений уточняется.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посетил Славянск, Краматорск и Дружковку, анонсировав весеннее наступление РФ.

Война в Украине продолжается 1472-й день.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, армия РФ продвинулась в Гришино за Покровском и в Гуляйполе. С учётом этих продвижений противник контролирует более 80% Гуляйполя. Также в четверг состоялся обмен пленными по формуле "200 на 200 человек". При этом дальнейшие переговоры об урегулировании российско-украинского конфликта отложены из-за войны на Ближнем Востоке.

