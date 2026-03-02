В российском Новороссийске был нанесён удар по нефтяному терминалу "Шесхарис" и военно-морской базе.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"В ночь на 2 марта в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины поразили нефтяной терминал "Шесхарис" и военно-морскую базу "Новороссийск" в Краснодарском крае России. Зафиксирован масштабный пожар на территории. По предварительной информации, подтверждено поражение нефтеналивных стендеров терминала и радиолокационной станции из комплекса С-400. Степень нанесенного ущерба и другие результаты уточняются", - сказано в публикации.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил удар по Новороссийску. По его словам, в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Правда, он заявил о повреждении жилых домов.

Между тем на спутниковых снимках виден дым в порту Новороссийска.

Для справки

Перевалочный комплекс "Шесхарис" - один из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге Российской Федерации.

Ранее ВСУ не раз наносили удары по российским НПЗ.

Напомним, в начале февраля Владимир Зеленский назвал российскую энергетику военной целью.