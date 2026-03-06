Российские спортсмены впервые с 2014 года прошла на церемонии открытия Паралимпийских игр под своим флагом.

Кадры мероприятия публикуют политические телеграм-каналы.

Церемония прошла в итальянской Вероне.

Ранее официальные представители украинской делегации заявили, что будут бойкотировать открытие Паралимпиады.

В Национальном паралимпийском комитете отметили, что ни Россия, ни Беларусь не прошли квалификационный процесс, чтобы получить лицензии на участие в соревнованиях.

Напомним, после дисквалификации украинца с Олимпиады Банковая обвинила МОК в работе на Кремль.

Российско-украинский военный конфликт продолжается 1472-й день.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, армия РФ продвинулась в Гришино за Покровском и в Гуляйполе. С учётом этих продвижений противник контролирует более 80% Гуляйполя. Также в четверг состоялся обмен пленными по формуле "200 на 200 человек". При этом дальнейшие переговоры об урегулировании российско-украинского конфликта отложены из-за войны на Ближнем Востоке.

