Сегодня был избран новый глава Верховного суда - Станислав Кравченко, который заменил на этой должности уличенного на взятке Всеволода Князева. До этого он занимал должность председателя Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда.

За Кравченко проголосовали 108 из 148 судей, присутствовавших на пленуме.

«Страна» рассказывает, что известно про нового главу ВС, что про Кравченко думают украинские адвокаты и как его назначение повлияет на судебную систему.

Кто такой Станислав Кравченко и что о нем говорят адвокаты и активисты

Станислав Кравченко родился в 1967 году в селе Одинцы Козелецкого района Черниговской области

В 1991 году окончил Харьковский юридический институт по специальности "правоведение" (сейчас - это Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого). В 90-е был юрисконсультом и нотариусом, стажировался в Козелецком районном народном суде Черниговской области. Там же он работал судьей в течение 10 лет.

В 2002 году он стал судьей Апелляционного суда города Киева, где проработал 9 лет.

"Станислава Ивановича знаю еще с тех времен, когда он еще был судьей Апелляционного суда города Киева. Никаких нареканий по поводу необъективности или предвзятости на него у меня нет. В Верховном суде тоже никаких проблем с ним не возникало", - говорит один из адвокатов, опрошенных "Страной", пожелавший остаться неназванным.

В 2011 году Кравченко был избран судьей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, а в 2014 году назначен на должность заместителя председателя этого суда.

В 2017 году его избрали председателем Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда, а в 2021 году переизбрали. Теперь же Кравченко будет возглавлять Верховный Суд следующие четыре года, до 2027-го.

Среди практикующих юристов, которые пересекались в судебных процессах с новоизбранным главой ВС, мнения о Кравченко в основном положительные.

"Он великолепный профессионал, очень взвешенный и грамотный, системный человек. Я неоднократно видел его в процессе. Это действительно Судья с большой буквы. Искренне надеюсь, что под его руководством судебная система вернет себе былой престиж и то величие, которое должна иметь судебная власть. Понятно, что на него ложится большая административная ответственность. Потому что Верховный суд ему достался в очень тяжелой ситуации, и после дела Князева восстановить доверие к суду будет сложно", - говорит «Стране» адвокат Евгений Солодко.

Впрочем, накануне голосования против Кравченко была развернута масштабная кампания.

Накануне пленума председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков в своем фейсбуке написал, что Кравченко якобы пообещал судьям, которые проголосуют за него, помочь в получении бесплатных квартир от государства.

Журналистка Наталья Соколенко заявила, что уже перед самым назначением Роман Маселко экс-член ГРД нашел информацию, что судья Станислав Кравченко в 2003 году вместе с еще одним судьей Сергеем Слиньком выпустил из тюрьмы Алексея Пукача, впоследствии признанного убийцей журналиста Георгия Гонгадзе. После чего Пукач скрылся.

Кроме того, вспомнили, что Станислав Кравченко в 2017 году получил неудовлетворительный вывод от Общественного совета добропорядочности. Так, в выводе сказано, что Кравченко не указал в декларации добропорядочности то, что принимал решения, которые затем получали негативную оценку ЕСПЧ, а также не внес в декларацию о доходах данные о земельном участке в городе Козелец на 900 квадратных метров, которым де-факто владел с 2002 года.

Кравченко прокомментировал эту претензию сегодня в ходе пленума. Он сказал, что с выводом Общественного совета добропорядочности был не согласен и подал на него апелляцию, которую так и не рассмотрели.

Кроме того, по его словам, два года назад Национальное агентство по борьбе с коррупцией дважды провела по нему проверку, которая длилась 8 месяцев. И по итогу никаких нарушений в декларациях обнаружено не было.

Отметим, что несмотря на эту достаточно масштабную кампанию против Кравченко он все равно был избран с большим отрывом главой Верховного суда.

Как отмечает телеграмм-канал "Политика страны", это является очень показательным с точки зрения настроений судей в главном суде Украины и расклада сил в нем.

"Кравченко на выборах противостояли три человека.

Первый - Иван Мищенко, который ушел добровольцем на войну, взяв позывной судья Дредд. Его поддерживала часть антикоррупционных активистов и патриотической общественности, но на судей ВС это не произвело впечатление. Он набрал всего лишь 14 голосов (для сравнения, Кравченко – 108). Среди судей было распространено мнение, что Мищенко больше пиарится, чем воюет, проводя много времени в Киеве, а не на фронте.

Мощная группа поддержки из антикоррупционных активистов была и у еще одного претендента – Альберта Езерова, который во времена губернаторства в Одессе Михаила Саакашвили работал одним из руководителей Одесской таможни и близко знаком с нынешним директором НАБУ Семеном Кривоносом. Но в итоге Езеров набрал всего два голоса.

Появление на выборах еще одного претендента, Натальи Коваленко (набрала 13 голосов), отражает борьбу внутри Верховного суда. Коваленко считается креатурой главы Кассационного административного суда Михаила Смоковича, который, как считают источники в судебных кругах, таким образом пытался оттянуть голоса у Кравченко. Что, как видим, не сработало - и Кравченко все равно победил на выборах. И это довольно тревожный звонок для Смоковича с учетом информации о начале уголовного расследования в его отношении со стороны СБУ и ГБР по земельным махинациям, что может закончиться его отставкой с поста глав Кассационного административного суда.

И все эти претенденты проиграли Станиславу Кравченко - кадровому судье, который прошел путь от рядового судьи до высших должностей в судебной иерархии. Накануне против него со стороны антикоррупционных активистов началась кампания, в ходе которой вспомнили и вывод Совета по добропорядочности от 2017 года, и то, что он был назначен судьей Высшего специализированного суда во времена Януковича, и многое другое.

Но, как видим по результатам голосования, на судей ВС все это оказало минимальное воздействие и они все равно в количестве более двух третей от принявших участие в голосовании поддержали Кравченко. Получилось очень показательное голосование", - отмечает телеграмм-канал "Политика Страны".

На что повлияет избрание главы Верховного суда?

По мнению адвокатов, с которыми поговорила «Страна», само по себе избрание нового главы Верховного суда мало что изменит в раскладах в судебной системе.

"Глава Верховного суда - это административная должность, он сам как судья не часто принимает участие в рассмотрении дел, однако влияет на их результат, как показал случай с Всеволодом Князевым. Часть времени он проводит в Высшем совете правосудия, а в оставшееся время различные грантовские и государственные организации, такие как USAID, возят его по миру и демонстрируют в качестве своих достижений", - считает адвокат Ростислав Кравец.

Рассуждая о перспективах судебной ветви власти после назначения нового главы ВС, Евгений Солодко обращает внимание на то, что в последние годы украинские судьи вынуждены работать под колоссальным давлением - как внешним, так и внутренним.

«Когда в Украине ввели «институт добропорядочности» - это как с автомобилем «Таврия»: задумка хорошая, а исполнение советское. Последние лет 15 в судебную систему не плевал только ленивый около-юридический активист. А Бангалорские принципы деятельности судей гласят, что суд должен быть независим как от внешнего, так и от внутреннего давления. Те бесконечные шествия под судами, которые мы наблюдали несколько лет назад, вот эта псевдоборьба с коррупцией - это внутреннее давление. Реформа судебной системы держит судейскую власть в хаосе, а само слово «судья» уже стало ругательным. Независимая судебная власть никому не выгодна. Ее считают необходимым контролировать все кому не лень - начиная с гражданских активистов и заканчивая силовыми структурами, и в какой-то степени западными партнерами. Но реально независимая судебная власть не позволила бы к себе такого отношения», - убежден Солодко.

В качестве примера явного давления на суд Солодко напомнил, как коллегия судей выразила недоверие экс-главе Верховного суда Князеву - еще до вердикта суда, который подтвердил бы его виновность.

"Я смотрел собрание, когда выражали недоверие Князеву, и мне было крайне досадно. Я не увидел реализации очень важного принципа - презумпции невиновности. Я увидел коллективный «осуждам». Всё - негодяй, плохой человек, «редиска». От Князева открестились еще до решения суда, которое подтвердило бы, что он действительно коррупционер. Я не говорю, что судьи должны были хранить руководителю голубиную верность, но прежде чем высказывать подобное осуждение, наверно, все-таки нужно было получить достаточно весомые доказательства, а не только мнение следствия. Тем более, адвокаты хорошо знают, что НАБУ работает достаточно грязно и беспринципно. Считаю омерзительной практику публикации материалов досудебного расследования, в цивилизованных странах такого нет. Популизм у НАБУ получается хорошо, но по доказательной базе - не очень. Виноват - отвечай, но по закону. Но есть надежда, что новый глава сможет организовать работу таким образом, что топтание презумпции невиновности уйдет в историю этой организации", - рассуждает Евгений Солодко.

Источник в юридических кругах сказал "Стране", что в нынешней судебной системе Украины роль главы Верховного суда не является определяющей.

"Хотя, за время войны значение этой должности возросла, так как резко увеличился вес двух функций главы ВС - перевод судей и визирование зарубежных командировок. Но в целом для судебно-политических раскладов, большую роль будет играть, например, судьба главы Кассационного административного суда Михаила Смоковича, по которому, как пишут СМИ, сейчас начинает расследоваться уголовное дело, а значит есть перспектива, что он покинет должность. Кассационный административный суд - это именно тот суд, который рассматривает иски к центральным органам власти, включая президента. Поэтому итог борьбы за эту должность действительно может много на что повлиять", - сказал источник.