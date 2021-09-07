Семеро украинцев получили травмы в ДТП, которое произошло возле польского Люблина во вторник, 7 сентября. У пятерых пострадавших повреждены позвоночники. Известно, что микроавтобус, в котором из Украины в Польшу ехали восемь человек столкнулся с грузовиком. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Состояние семерых граждан Украины медиками оценивается как средней тяжести, сообщила консул Генерального консульства Украины в Люблине Светлана Горбовская.

"Консул ГКУ в Люблине А.Валах посетил всех пострадавших (размещены в четыре больницы в Люблине), провел беседы с врачами, пациентами, проверил на месте предоставление нужной медицинской помощи. По состоянию на настоящее время состояние граждан - средней тяжести (в связи с полученными серьезными травмами, пятеро имеют повреждения позвоночника), двум лицам проведены операции, возможно, будут дополнительные, две женщины изъявили желание лечиться безоперационно", - сказала Горбовская.

По ее словам, сообщений об угрозе жизни или тяжелом состоянии от больниц не поступало.

"С родственниками пострадавших установлен контакт, сообщен контактный телефон круглосуточной линии для обращений в случае необходимости содействия. Консулы Генерального консульства Украины в Люблине, генеральный консул В. Павлюк, продолжают отслеживать ситуацию, находятся в постоянном контакте с полицией, больницами, регулярно предоставляется актуализированная информация антикризисному центру ДКС МИД Украины", - добавила Горбовская.

В ДТП пострадали шесть женщин и одни мужчина. Водитель не получил существенных повреждений, с ним проводятся следственные действия. Окончательная причина аварии будет известна позже.

"Предварительно, водитель не справился с управлением микроавтобусом и совершил наезд на грузовик, который ехал впереди. В состоянии алкогольного опьянения не находился", - указала консул.

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