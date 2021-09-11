Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что необходимо закрепить "на бумаге" международные гарантии в случае злоупотребления Российской Федерацией "Северным потоком-2". Он также заявил, что Россия уже использует газопровод как оружие против Украины.

Об этом он сообщил на конференции YES Brainstorming.

По его словам, на нескольких официальных встречах украинская сторона слышала о том, какие меры будут предприняты в случае злоупотребления России "СП-2". Однако, глава ОП считает, что подобные слова должны быть закреплены документально.

"И во время встречи с федеральным канцлером Меркель, и во время визита президента Зеленского в Вашингтон мы действительно услышали, особенно от американской стороны, о конкретных шагах, которые будут предприняты в случае того, что наступит "час Ч". Но мы все же ждём, что это ляжет на бумагу", - сказал Ермак.

Кроме этого, Андрей Ермак считает, что Россия уже использует "Северный поток" как инструмент оружия против Украины.

"Мы считаем, что уже сегодня можно говорить о том, что Россия начала использовать Nord Stream как оружие против Украины. Если имели возможность вчера увидеть цены, по данным биржи IC Future в ходе торгов цена октябрьского фьючерса на газ на индекс TTF превысила 700 долларов за тысячу кубометров на максимум, достигнув 57.25 евро за мегаватт/час", - пояснил глава ОП.

Напомним, утром 10 сентября российский "Газпром" официально заявил, что газопровод "Северный поток - 2" полностью построен.

На данный момент Немецкое Федеральное сетевое агентство (BNA) продолжает проверку заявки Nord Stream 2 AG на сертификацию как независимого оператора. Когда процедура завершится, пока неизвестно.