Российская телеведущая Ксения Собчак, которая на выходных попала в ДТП в Сочи, год назад рассказывала, что любит контролировать дорогу во время поездок и диктовать водителям, как им ехать. Из-за этого, вопреки правилам Рублевки, она часто ездила на переднем сиденье.

Об этом телеведущая рассказала в интервью Агате Муцениеце.

"Это не есть хорошее качество, я просто ужасный контролер. Мне нужно все контролировать. Я езжу впереди, чтобы смотреть дорогу... Было такое: открывали заднюю дверь, а меня там не было, потому что я сидела впереди. Я это делала исключительно потому, что мне важно смотреть вперед. Меня ненавидят мои водители. Я вожу, но сейчас уже с водителями давно езжу. Хоть они оба работают со мной больше пятнадцати лет, но я им еще все время: "Левее! Правее! Обгоняем! Так, здесь тише". Они мне: "Ксения Анатольевна, вы можете расслабиться? Мы вас довезем нормально". Езжу до сих пор, но вот сейчас думаю, что, может, пересяду назад. Ты не можешь это отпустить просто" - рассказала Собчак в одном из выпусков программы Муцениеце "Честный развод".

Нужный фрагмент смотрите с 1:54

Напомним, что автомобиль с телеведущей попал в ДТП на трассе между Адлером и Красной поляной по пути из концертного зала "Роза Холл" в аэропорт. Mercedes при обгоне выехал на встречку, где столкнулся с Volkswagen. В результате погибла 35-летняя женщина - пассажирка Volkswagen.

Собчак заявила, что в момент ДТП она находилась на заднем сиденье и общалась по Zoom. Она подчеркнула, что успевала на рейс в Москву, поэтому не торопила водителя и не следила за его действиями.