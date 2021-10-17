Председатель Госдумы России Вячеслав Володин предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира в особых случаях.

Володин считает, что четких критериев оценки, за что может быть вручена Нобелевская премия мира, нет, а, в случае выявленных преступлений со стороны лауреатов, доверие к этой награде могла бы вернуть процедура отзыва премии.

Об этом он написал в своем Telegram.

"Когда говорят о Нобелевской премии в области фундаментальных наук - вопросов нет. Понятно, за что их вручают... С премией мира такой ясности нет, как нет критериев оценки", - отметил Володин.

Политик перечислил некоторых персоналий, которые ранее получали Нобелевскую премию мира.

Упомянул Михаила Горбачева, чье правление, по мнению Володина, "привело к разобщению народов, крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века - распаду СССР", политика из Мьянмы Аун Сан Су Чжи, получившей премию в 1991 году. "Спустя более чем четверть века, в августе 2018 года, миссия ООН обвинила правительство во главе с самой Аун Сан Су Чжи в геноциде мусульманской народности рохинджа", - добавил Володин.

Экс-президент Барак Обама, по словам спикера Госдумы, премию "получил в первый же год президентства, когда о каких-либо результатах его работы говорить точно было преждевременно". Такие случаи и отсутствие процедуры отзыва премии, считает Володин, могут дискредитировать ее.

Как сообщала "Страна", в 2021 году Нобелевская премия мира была присуждена филиппинской журналистке Марии Ресса, а также российскому журналисту и главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову. Муратов стал первым в истории России, кто удостоен Нобелевской премии мира.

По словам президента России Владимира Путина, лауреата Нобелевской премии мира Муратова могут признать иностранным агентом в России.