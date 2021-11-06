В столице Армении Ереване в больницы доставили более сотни людей (122 человека) с симптомами, характерными для кишечной инфекции. Состояние шести из пациентов медицинские работники оценивают как тяжелое.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении.

Как рассказали в ведомстве, массовое отравление зафиксировали среди посетителей пиццерии "Ташир Пицца". Впрочем, руководства сети отрицает свою причастность к произошедшему. При этом все ее заведения на данный момент временно закрыты.

Сейчас в больницах находится 88 человек, из них 19 - несовершеннолетние. Состояние здоровья шести пациентов оценивается как тяжелое, остальных - как удовлетворительное. В то же время 34 пострадавших уже выписали.

Ранее "Страна" сообщала о том, что одиннадцать туристов из Украины отравились в одном из отелей Египта. Сейчас украинский консул поддерживает связь с пострадавшими гражданами.

Помимо этого, в сентября в Николаевской области группа детей из Новоодесской гуманитарной гимназии (г. Новая Одесса) подхватила ротавирусную инфекцию. Восемь из тринадцати отравившихся попали в больницу. Всего в празднике участвовали 158 детей и 14 учителей. При этом дети и учителя пили воду из источника.