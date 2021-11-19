Президент России Владимир Путин наградил главу МИД Венгрии Петера Сийярто орденом Дружбы за большой вклад в развитие российско-венгерских отношений.

Президентский указ опубликован на российском официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие российско-венгерских отношений и промышленно-инвестиционного сотрудничества наградить Сиярто Петера - министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии", - говорится в указе.

Петер Сийярто занимает должность министра иностранных дел и внеэкономических связей Венгрии с 2014 года.

Напомним, Венгрия и "Газпром" подписали контракт на 15 лет на поставку газа в обход Украины. В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что "это является исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремля и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям".

Свое решение Венгрия объяснила тем, что Будапешт недоволен состоянием украинской газотранспортной системы. Также Петер Сийярто добавил, что Венгрия самостоятельно принимает подобные решения, и никто не имеет права вмешиваться в суверенитет страны.

Также мы писали, что глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель прокомментировал договор России и Венгрии о поставках газа в обход Украины. Дипломат не увидел в сделке ничего противозаконного.