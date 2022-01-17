Комитет Государственной Думы России поддержал поправку Уголовного кодекса, согласно которой за особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних вне зависимости от их возраста злоумышленникам может грозить пожизненный срок в тюрьме.

Об этом пишет ТАСС, в понедельник, 17 января.

Автором поправки к законопроекту о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов выступила первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Ирина Панькина.

По действующей редакции статьи 57 Уголовного кодекса России, пожизненный срок в тюрьме устанавливается за совершение особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 14 лет. Поправкой же предлагается данное ограничение исключить, распространив действие статьи на всех потерпевших лиц в возрасте до 18 лет.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о пожизненном наказании для педофилов Совет Думы включили в повестку заседания Госдумы на 18 января.

Ранее мы писали, что в Украине Рада одобрила 3-летний срок за предложение секса ребенку.

Также мы писали, что в Генпрокуратуре Украины зафиксировали рост числа преступлений, связанных с сексуальным насилием в отношении детей. По данным ОГПУ, в 2021 году на 21% выросло количество уголовных правонарушений против половой свободы и половой неприкосновенности.