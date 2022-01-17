Будут сидеть пожизненно. В России решили ужесточить наказания для педофилов
Комитет Государственной Думы России поддержал поправку Уголовного кодекса, согласно которой за особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних вне зависимости от их возраста злоумышленникам может грозить пожизненный срок в тюрьме.
Об этом пишет ТАСС, в понедельник, 17 января.
Автором поправки к законопроекту о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов выступила первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Ирина Панькина.
По действующей редакции статьи 57 Уголовного кодекса России, пожизненный срок в тюрьме устанавливается за совершение особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 14 лет. Поправкой же предлагается данное ограничение исключить, распространив действие статьи на всех потерпевших лиц в возрасте до 18 лет.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о пожизненном наказании для педофилов Совет Думы включили в повестку заседания Госдумы на 18 января.
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Также мы писали, что в Генпрокуратуре Украины зафиксировали рост числа преступлений, связанных с сексуальным насилием в отношении детей. По данным ОГПУ, в 2021 году на 21% выросло количество уголовных правонарушений против половой свободы и половой неприкосновенности.