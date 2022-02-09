В Бангладеш за последние 11 дней друг за другом умерли пять россиян, которые работали на строящейся атомной электростанции "Руппур". Местная полиция начала в связи с этим проверку.

Об этом сообщает агентство United News of Bangladesh.

Двое россиян умерли в одной и той же больнице в районе Ишварди. 28 января там скончался 44-летний мужчина, который находился на лечении. 5 февраля в эту же больницу доставили 48-летнего инженера-механика, которому внезапно стало плохо и которого врачи не смогли спасти.

2 февраля 40-летний сотрудник стройки умер во сне.

5 февраля 59-летний сотрудник компании-субподрядчика скончался рядом с собственной квартирой в высотном здании, в котором проживают участники строительства.

6 февраля в своей квартире был найден мертвым еще один россиянин в возрасте 45 лет.

В полиции района Ишварди заявили, что вскрытие ни в одном случае не показало ничего подозрительного. Там также отметили, что у одного из умерших было сердечно-сосудистое заболевание.

Госкорпорация "Росатом" выразила соболезнования родственникам умерших и сообщила, что сотрудничает со следствием.

"К сожалению, в социальных сетях и СМИ по поводу этих трагедий появились спекуляции с собственными версиями причин смерти, о которых можно будет говорить только по результатам расследования. В настоящий момент мы оказываем всевозможную поддержку и сотрудничаем со следственной группой, работающей над установлением причин каждого случая смерти", - заявили в госкорпорации.

Смерть пяти россиян прокомментировали в посольстве России в Дакке. Пресс-релиз посольства цитирует ТАСС.

"Посольство России в Дакке поставлено в известность о факте кончины в период с 26 января по 6 февраля с. г. пяти россиян, работавших на проекте строительства АЭС "Руппур" в Бангладеш (Шакиров М. Р., Барченко А. Е., Чукин П. Н., Толмачев В. А., Воротников А. И.). В настоящее время проводятся необходимые медицинские процедуры для окончательного установления причин смерти. По имеющимся данным, смерть россиян не носила насильственный характер и не была связана с производственными травмами", - говорится в сообщении.

Российское дипломатическое представительство рассказало, что организации-работодатели находятся в контакте с полицией Бангладеш и родственниками погибших. А посольство занимается оформлением необходимых документов для отправки тел россиян на родину.

"Следим за развитием ситуации и выражаем глубокие соболезнования семьям скончавшихся соотечественников", - отметили дипломаты.

Строящаяся АЭС "Руппур" расположена в 160 километрах от столицы Бангладеш города Дакка. Станция проектируется и строится по проекту "Росатома".

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