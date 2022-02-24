Украина объявила о закрытии воздушного пространства
Украина закрывает воздушное пространство. Об этом объявил "Украэрорух".
Ранее президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции по защите Донбасса". Президент Украины Владимир Зеленский созывает заседание СНБО, чтобы объявить военное положение.
В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил о начале полномасштабного вторжения в Украину войсками РФ.
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