В Киеве волонтеры начали бесплатно кормить горячими обедами нуждающихся людей. Об этом сообщает одним из инициаторов проекта Артура Макунди, представитель неофициальной волонтерской благотворительной организации "Благодарочка - Березняки" на Facebook.

Известно, что благотворительная акция стартовала 1 апреля 2022 года. Пункт выдачи работает только один и по адресу - улица Амвросия Бучмы, 7А (правое крыло).

Горячие обеды могут получить жители каждый день в период с 17:00 до 18:30. В первое время бесплатно раздают пока 200 порций, но главное условие - чтобы получить обед, с собой необходимо иметь свою посуду, как вариант судочки.

Бесплатные обеды раздают определенной категории населения:

людям с инвалидностью;

одиноким пенсионерам;

людям, которые не ходят - через волонтеров, которые их обслуживают;

многодетным матерям;

матерям-одиночкам;

малоимущим семьям.

Также волонтеры просят жителей приходить и брать обеды для тех соседей, кто не может приготовить себе еду или сходить в магазин за продуктами, кто не может самостоятельно обеспечить себя питанием или у кого проблемы с продуктами и питанием.

Скриншот: Facebook/Артур Макунди

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