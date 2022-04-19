В оккупированном посёлке городского типа Розовка Запорожской области прошел "народный сход", который постановил присоединиться к "ДНР".

На это событие отреагировали в Запорожской областной военной администрации.

В ОВА напомнили, что Розовка находится под российскими войсками со 2 марта.

"Все это время они проводили определенную работу с местным населением, делали так называемую перепись, затем повесили флаги так называемой Л/ДНР. Недавно в общину приезжал один из предводителей так называемой республики ДНР", - говорится в сообщении военной администрации в Фейсбуке.

Как отметил председатель Пологовской РГА Артур Крупский, местное население собрали на сход в дом культуры обманом.

"Людям сказали, что будут обсуждать вопросы выплаты пенсии и выяснять их социально-бытовые нужды. На самом же деле людям озвучили так называемый меморандум о том, чтобы провести выборы нового "мэра", какого-то "актива села", а затем и об обращении в так называемую республику ДНР о присоединении, пока не будет захвачено Запорожье. Запуганные люди под дулами автоматов вынуждены были голосовать за непонятные вещи, находящиеся за рамками правового поля Украины", – сообщил Крупский.

Между тем события в поселке прокомментировал "глава ДНР" Денис Пушилин. Он заявил, что в Розовском районе начинают работать "органы власти ДНР" - в частности, полиция, службы здравоохранения, связи, спасательные службы и прочие "административные органы управления".

При этом вопрос формального "принятия" района "в состав ДНР" будет рассмотрен позже.

Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.